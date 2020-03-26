В Донецкой области есть вакансии с зарплатой 35 тысяч гривен

В Донецкой области на сегодня значительно сократилось количество вакансий, при это есть предложения работы с высокой зарплатой. Об этом сегодня, 26 марта, на ежедневном брифинге по вопросам предупреждения распространению коронавируса рассказала директор Донецкого областного центра занятости Валентина Рыбалко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Действительно, вакансий на сегодня стало значительно меньше, но они есть. На данное время это 387 вакансий, преимущественно рабочих профессий, но есть вакансии с размером 35 тысяч гривен и 25, 20. Это вакансии, которые можно просмотреть по карте (электронной, – ред.) вакансий, в разных городах и районах. Это и "Азовсталь", и НКМЗ сегодня дал– вакансия токаря, 20 тыс зарплата. Зайдя на карту, можете просмотреть условия работы и уровень зарплаты, требования работодателя и узнать о самом предприятии, которое предоставило эту вакансию», – сказала Рыбалка, уточнив, что электронная карта работает в режиме онлайн, постоянно меняется и актуальна для пользования.

По ее словам, также продолжает работу образовательный портал. И это единственная возможность во время карантина получить те компетенции, которые пользуются спросом на рынке труда. Также портал дает возможность научиться, как составить резюме, пройти собеседование с работодателем и т. д.

Напомним, что в условиях карантина Донецкий областной центр занятости (ЦЗ) и городские ЦЗ перешли на дистанционную форму работы с клиентами.