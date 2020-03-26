На Донетчине «скорая» ежедневно выезжает на 100 вызовов из-за высокой температуры

В Донецкой области 10-12% обращений, которые обслуживает «скорая помощь», касаются высокой температуры у жителей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник сегодня, 26 марта, на брифинге в ДонОГА.

«Сегодня "скорая" в среднем обслуживает около 100 вызовов на высокую температуру. Около 900 вызовов всего. Где-то 10-12% сегодня и есть тенденция к росту этих вызовов именно с высокой температурой», – сказал он.

Колесник отметил, что при этом общая эпидемиологическая ситуация в области – идет снижение количества ОРВИ. «Мы максимально постаралась оградить от прямого контакта с пациентами врачей первички. Поэтому они консультируют по телефону и в случае ухудшения состояния, если раньше больной шел в поликлинику, в амбулаторию, то сегодня максимально мы переключили эту нагрузку на службу экстренной помощи», – объяснил директор департамента здравоохранения ДонОГА.

«Сегодня приходится работать "с колес". Каждый день меняются подходы, каждый день выходят новые рекомендации, исходя из того опыта, который накапливается в мире по преодолению этого кризиса», – добавил Колесник.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области 20 человек, вернувшихся из-за границы, находятся на самоизоляции с подозрением на коронавирус, еще 30 размещены под наблюдение в стационарах. За период с 5 февраля по сегодня в Донецкой области было 50 подозрений на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 10:00 26 марта, в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За минувшие сутки были зафиксировано 43 новых случая.