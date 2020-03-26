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Кабмин разрешил пускать в общественный транспорт больше 10 человек

26.03.20 18:55
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров внес изменения в постановление «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», сообщает «РБК – Украина».

Постановлением отменяется норма о том, что допускается перевозка не более 10 пассажиров одновременно в трамвае, троллейбусе и автобусе на регулярных маршрутах и в автобусах, которые курсируют в режиме маршрутного такси.

Вместо этого, Кабмин установил, что в трамвае, троллейбусе и автобусе допускается количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения.

Однако для служебного транспорта установлена более мягкая норма, согласно которой допускается количество пассажиров в пределах количества мест для сидения.

В соответствии с постановлением, продлевается запрет до 24 апреля на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

Напомним, что в Мариуполе с сегодняшнего дня, 26 марта, вводится временное ограничение пользования льготным проездом для пенсионеров по возрасту.

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