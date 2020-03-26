На КПВВ Луганщины в очереди 15 человек, вернувшихся из-за границы: Кого пропускали через линию разграничения

Мониторы благотворительного фонда «Право на защиту» продолжают информировать о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса в связи с введением ограничительных мер. Об этом сегодня, 26 марта, говорится на странице благотворительного фонда в Facebook.

Так, сегодня, 26 марта, КПВВ «Станица Луганская» начал работу вовремя в 7:00 и работал в режиме ограничения, прекращения пропуска через линию соприкосновения людей и транспортных средств.

«Со стороны подконтрольной украинским властям территории (ПКУТ) была зафиксирована очередь – до 15 человек – граждан, которые недавно вернулись с заработков из Италии, Германии, Израиля. Они имеют регистрацию на неподконтрольной украинским властям территории (НКУТ). Им были даны разъяснения о действующих ограничениях пересечения КПВВ и необходимости соблюдать режим самоизоляции, несмотря на то, что они только вернулись из-за границы. Люди подписали необходимые документы относительно обязательств находиться в изоляции в течение 14 дней», – говорится в сообщении.

По информации мониторов, несмотря на обстоятельства, в которых оказались люди, им было предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения, и по состоянию на 16:00 эти люди пересекли КПВВ в сторону НКУТ.

Также, отмечается, что отделение «Ощадбанка» сегодня продолжало работать. Карета скорой помощи отсутствовала. Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) находились на дежурстве.

КПВВ «Марьинка» начал работу по графику и функционировал в режиме ограничения. Ни на въезд, ни на выезд не было зафиксировано ни одного человека или автомобиля.

Как сообщили мониторы, во время карантина не будет поставляться питьевая вода к терминалам и к палатке ГСЧС на КПВВ.

КПВВ «Новотроицкое» начал работу в 7:00 и работал в режиме ограничения, прекращения пропуска через линию разграничения лиц и транспортных средств. Людей и авто ни на въезд, ни на выезд зафиксировано не было.

Представителей PUI (неправительственной организации «Премьер уржанс интернасьональ») на КПВВ не было, как и машины скорой помощи. «Однако, при необходимости старший ГПСУ может ее вызвать», – уточняется в сообщении.

Также, на КПВВ продолжали нести службу сотрудники всех структурных подразделений, присутствие которых требуется.

КПВВ «Майорское» работало по расписанию в соответствии с действующими ограничениями пропускных функций.

«На КПВВ несли службу наряды ГПСУ, ГФСУ, СБУ, ГСЧС. Нарядов полиции, представителей PUI на КПВВ не было», – сказано в сообщении.

КПВВ «Гнутово» работало с 7:00 в режиме ограничения, прекращения пропуска через линию разграничения.

В течение дня на въезд и выезд пеших людей и авто зафиксировано не было. Сотрудники ГСЧС работали в штатном режиме. Представители PUI на КПВВ не работали.