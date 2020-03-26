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На Донетчине мужчине грозит до 8 лет тюрьмы за предоставление взятки следователю

26.03.20 20:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жителю временно неподконтрольного украинской власти Новоазовска (Донецкая обл.) грозит до 8 лет за решеткой за предоставление взятки следователю. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2019 года мужчина, задержанный правоохранителями по подозрению в сбыте наркотических средств, при получении от следователя ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, предложил ему 3 000 долларов США за уменьшение размера залога», – говорится в сообщении.

Как уточняется, передать взятку следователю злоумышленник попросил свою мать.

Досудебное расследование завершено. Мужчина обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение действий с использованием предоставленного служебного положения) УК Украины.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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