В «ДНР» двое детей госпитализированы с симптомами пневмонии, – правозащитница

Сегодня, 26 марта, во временно неподконтрольном украинской власти Донецке двое детей госпитализированы с симптомами и подозрениями на пневмонию. Об этом сообщила исполнительный директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова на своей странице в Facebook.

По ее словам, возраст детей 11 и 13 лет. На данный момент они находятся в детском клиническом центре Макеевки под наблюдением врачей.

«Сейчас мы с коллективом Восточной правозащитной группы ведем работу по оказании помощи семьям этих деток. В ОРДЛО* очень плохая ситуация с медикаментами, а сейчас цены в местных аптеках завышены! Оккупационные власти в ОРДЛО полностью не соблюдают меры противодействия вирусу COVID-19 – это приводит к тому, что уже госпитализируют детей», – написала Ястребова.

Напомним, что за период с 9 по 16 марта с симптомами ОРВИ к медикам в «ДНР» обратились 249 человек, с подозрением на пневмонию – 51 человек. В «ЛНР» с симптомами ОРВИ – 348 человек; пневмония (подозрение) – 40 человек. За период с 16 по 23 марта с симптомами ОРВИ к медикам на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей обратились 684 человека, с подозрением на пневмонию – 144 человека.

Также сообщалось, что в «ДНР» местные «чиновники» определили, в какие медицинские учреждения будут госпитализировать пациентов с симптомами COVID-19 в первую очередь.

Как сообщалось ранее, на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19. Из-за этого врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей