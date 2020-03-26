Украина на карантине: В Кабмине разъяснили, что разрешено, а что запрещено до 24 апреля

Кабинет министров Украины внес изменения в некоторые свои акты, принятые ранее по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Соответствующее постановление принято 25 марта № 239. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает Правительственный портал.

Так, данным решением внесены изменения в постановления № 211 и № 215, № 228, № 287, № 291, касающиеся продолжения ограничительных мероприятий в Украине до 24 апреля.

Во время ограничительных мер, в частности, запрещается:

посещение учебных заведений ее соискателями;

деятельность предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т. п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения;

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении; пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Также продлено до 24 апреля закрытие пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу для международных пассажирских перевозок и КПП на въезде-выезде на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Однако, согласно правительственному постановлению № 239, разрешены определенные виды деятельности с обязательным соблюдением правил безопасности и соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, а также использования средств индивидуальной защиты. В частности:

Деятельность предприятий общественного питания по адресной доставке заказов. Торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи. Ведение банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи. Перевозка легковыми автомобилями. Перевозка служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, согласованными с органами Национальной полиции. Перевозка в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутных такси разрешается количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах.

Как сообщалось ранее, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней – до 24 апреля 2020 года.