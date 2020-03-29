Переселенцам: Как предоставляется медпомощь во время карантина

Несмотря на временное прекращение проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций на время карантина, медицинские работники обязаны безотлагательно оказывать необходимую медицинскую помощь переселенцам в случае возникновения неотложного состояния. Об этом сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев».

Так, к правозащитникам обратился гражданин с вопросом: «Я переселенец из Луганска, 46 лет. В начале апреля 2020 года мне должны были сделать плановую операцию в Киеве. Слышал, что сейчас все операции отменили. Это правда? Что теперь делать? Переживаю и за дочь, которая сейчас на 8 месяце беременности. Как ей рожать в условиях карантина?».

По информации правозащитников, с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и с учетом решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 10 марта 2020 года, Кабинетом министров Украины действительно было поручено Министерству здравоохранения обеспечить временное прекращение проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных. Соответствующее решение было изложено в Постановлении КМУ от 16 марта 2020 года №215.

«Учитывая, что вам должны были сделать именно плановую операцию, вполне вероятно, что ее проведение будет перенесено на другую дату. Действительно ли это так, вы можете узнать непосредственно у врача, который выдавал вам направление, а также в медицинском учреждении, которое должно осуществлять оперативное вмешательство», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в соответствии с Законом Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении», медицинские работники обязаны безотлагательно оказывать необходимую медицинскую помощь в случае возникновения неотложного состояния человека – внезапного ухудшения физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью человека или окружающих его людей и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других внутренних или внешних причин. За разъяснениями Министерства здравоохранения Украины, реальной опасностью является, в частности, кровотечение, асфиксия, острый аппендицит, перфорация полых органов, странгуляционная кишечная непроходимость и др. В таких случаях оперативное вмешательство необходимо осуществить немедленно (максимум – в течение нескольких часов), а любая задержка угрожает жизни пациента или резко ухудшает прогноз.

В свою очередь прекращение в период карантина оказания медицинской помощи во время родов действующим законодательством не предусмотрено. В частности, Порядок транспортировки беременных, рожениц и родильниц в Украине, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Украины от 06.02.2015 года №51 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26.02.2015 года №220/26665, продолжает действовать и предусматривает в том числе оказание неотложной помощи беременным и роженицам. При этом в случае ухудшения самочувствия беременной рекомендуется позвонить врачу, который занимается ведением ее беременности, для получения необходимой консультации, а в критических случаях – сразу вызвать «скорую».