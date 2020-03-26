На школьные автобусы в Донецкой области выделено 34 миллиона

В Донецкой области в 2020 году запланировано закупить 19 школьных автобусов за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам на общую сумму 34 млн грн. Об этом сегодня, 26 марта, заявила директор департамента образования и науки Донецкой ОГА Татьяна Сидашева во время коллегии в облгосадминистрации.

По ее словам, после приобретения новых автобусов, остается потребность в обновлении еще 25 единиц транспорта.

Также она рассказала, что ученики в 2019 году были обеспечены транспортными средствами для подвоза к учебным заведениям. «7 530 учеников обеспечены нерегулярным бесплатным подвозом от дома до учебного заведения и обратно 163 школьными, 5 арендованными и рейсовыми автобусами. В 2019 году за средства местных бюджетов было приобретено 5 школьных автобусов для Волновахского, Константиновского, Славянского районов, Ильиновской и Александровской ОТГ. Было использовано из государственного бюджета 8,6 млн грн, из местных – 576 тыс. грн. Еще 6 единиц транспорта были приобретены за собственные средства Бахмутским и Славянским районами – по 1 автобусу, Ильиновской – 1 автобус, Александровской – 3», – отметила Татьяна Сидашева.