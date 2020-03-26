«Откат» в 10 тыс. грн: На Луганщине поймали на взятке директора центра социальных служб РГА

В Луганской области на взятке задержан директор районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одной из районных государственных администраций (РГА) Луганщины. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, чиновница требовала и получила взятку в качестве «отката» от подчиненной за выполнение работы на заказ аналитического центра по договору о проведении исследования ситуации по интеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Луганской области.

«26 марта 2020 года директор центра социальных служб задержана в порядке ст. 208 УПК Украины в ее служебном кабинете непосредственно после получения неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн. Указанные денежные средства были изъяты на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что действия руководителя квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды).

Сейчас решается вопрос сообщения ей о подозрении в совершении инкриминируемого преступления.

Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.