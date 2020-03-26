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Запрет использования украинского языка в «ДНР»: Денисова назвала последствия для граждан

26.03.20 23:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Запрет «властей» незаконных вооруженных формирований (НВФ) использовать украинский язык в «ДНР» нарушает права граждан Украины, которые вынуждены проживать на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Так считает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Так, омбудсмен выразила убеждение, что такие действия нарушают права граждан Украины, которые «из-за российской агрессии вынуждены проживать на временно оккупированных территориях Донецкой области», предусмотренные в предписаниях статьи 14 (Европейской) Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно запрета дискриминации и статьи 10 Конституции Украины». «Запрет на обучение на украинском языке приведет к препятствованию получения образования в высших учебных заведениях на территории Украины и полноценному развитию личности граждан Украины», – убеждена Денисова.

Также сообщается, что Людмила Денисова призывает международное сообщество, правозащитные организации применить все имеющиеся механизмы и рычаги влияния по недопущению дискриминации и нарушения прав граждан Украины, проживающих на временно неподконтрольных украинской власти территориях.

Напомним, в «ДНР» единственным «государственным» языком сделали русский.

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