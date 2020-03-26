Еще трое людей выздоровели от коронавируса в Украине

В Черновицкой области сегодня, 26 марта, от коронавируса выздоровели еще три буковинца. Это один ребенок и двое взрослых. Об этом заявил глава Черновицкой облгосадминситрации Сергей Осачук в Facebook.

По его словам, также сегодня официально подтверждено еще 5 случаев заражения коронавируса. Речь идет о трех взрослых в возрасте до 40 лет и двух детей – 2 и 11 лет.

Четверо инфицированных вернулись из-за границы – из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными коронавирусом в Украине.

Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 47 человек.

Напомним, что по состоянию на 10:00 26 марта, в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.