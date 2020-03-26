Жизнь после карантина: Эксперт рассказал, какими в Украине могут быть последствия

В Украине все указывало на то, что карантин будет продлен. Вероятно, потому что говорить о какой-то положительной динамике в вопросе преодоления коронавируса пока не приходится. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук, передает «Слово і Діло».

По словам эксперта, были предположения о том, что 4 апреля карантин не закончится, особенно если учесть, что в европейских странах его продлили.

«Положительных данных по борьбе с коронавирусом нет. Официальные данные показывают постоянный рост числа инфицированных. Сейчас, когда появились тест-системы, данные будут приходить быстрее и становиться все выше и выше. Поэтому надеяться на то, что карантин закончится быстро, не приходится», – пояснил Олещук.

Он уточнил, что спустя время власть столкнется с другой проблемой – как все это согласовать с социально-экономическими проблемами, которые провоцирует карантин. «Отсутствие работы, денег, занятости – с этим придется что-то делать. Таковы последствия. Вечно карантин продолжаться не сможет», – добавил он.

По мнению эксперта, то, насколько долго еще продлится карантин, зависит от ситуации не только в Украине, но и в мире. «Насколько пандемия будет глобальной? Какие данные будут в Украине? Наверное, исходя из этого будут принимать последующие решения по карантину», – сказал Олещук.

Политолог не исключил, что даже если ситуация стабилизируется, то сразу все ограничения одномоментно не снимут. Выходить из карантина будут постепенно. Могут снимать отдельные ограничения и постепенно возвращать страну к нормальной жизни.

«Любой вариант решения в этой ситуации априори плохой. Если внедрять ограничительные меры – теряет бюджет, если не внедрять – также есть потери, но другого характера. Сейчас Украина движется по пути, который выбрали большинство стран Европы. Только время покажет, правильный ли этот путь и кому он помог», – прокомментировал Олещук.

На его взгляд, в сложившейся ситуации последствия будут не только ощутимы для граждан, но и для власти. Эксперт обратил внимание на недовольство в обществе тем, что привычная обыденная жизнь сейчас нарушена. С другой стороны, серьезно обвинять власть в данной ситуации тяжело, поскольку даже более жесткие меры внедряют сейчас во всем мире.

«Украина в этом смысле не уникальна, в нашей стране меры еще сравнительно мягкие. Например, никто не запрещает выходить из помещений», – заметил эксперт.

Олещук считает, что в дальнейшем все будет зависеть от того, сможет ли власть контролировать ситуацию. Для власти это вызов, но одновременно и возможность проявить способность решать проблемы.

Политолог также предположил, что в данной ситуации возможны кадровые перестановки, увольнения и новые назначения. «Конечно, сейчас не самое лучшее время для таких решений, нужно собирать ВР, что непросто. Поэтому глобальные перестройки маловероятны», – подытожил Петр Олещук.