Регистрация безработных во время карантина будет дистанционной

В Донецком областном центре занятости рассказали о порядке регистрации безработных и выплаты материальной помощи во время карантина. Об этом сегодня, 26 марта, на ежедневном брифинге по вопросам предупреждения распространению коронавируса рассказала директор Донецкого областного центра занятости Валентина Рыбалко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Если граждане приняли решение получить статус безработного, обратиться в центр занятости во время карантина, им необходимо подготовить копии документов для регистрации и предоставить в центр занятости через ящик (установлен у входа в центр занятости, – ред.) или с помощью электронных средств связи – электронной почты, адреса которой есть у каждого городского или районного центра занятости. Или используя чат-бот, мессенджер Telegram, который мы сейчас дорабатываем для того, чтобы была возможность с помощью телефона сфотографировать необходимые документы и отослать в центр занятости», – сказала Валентина Рыбалко.

Она также уточнила, что те безработные, которые уже имеют статус безработных и находятся на учете, сегодня получают личные консультации специалистов центра занятости по телефону, электронной почте или скайп-связи. «Приходить в центр занятости не нужно, никаких личных санкций из-за того, что не приходят в центр занятости, не будет, но, как только карантин закончится, будет возобновлен прием», – отметила Валентина Рыбалко.

По ее словам, сейчас разработаны два проекта, которые касаются изменений во время карантина порядка регистрации безработных и получения помощи. «Во-первых, статус безработного и начисление помощи по безработице будет осуществляться с первого дня обращения в центр занятости, не с восьмого, как было до этого, без привязки к наличию подходящей работы конкретному клиенту. И во-вторых, изменения действующего законодательства будет касаться необязательного посещения центра занятости. Выплата помощи будет осуществляться только на основании телефонной и электронной связи», – сказала Рыбалко.

Она уточнила, что ожидает принятие этих изменений уже завтра, 27 марта, на заседании Кабмина. «На субботу, на внеочередном заседании ВР этот вопрос также внесен в повестку дня. И надеемся, что следующая заявка на финансирование будет сделана 1 апреля, и до 3 апреля все, кто обратился в центры занятости и получил электронные консультации, все смогут получить материальное обеспечение на период безработицы. Этими проектами также будет упрощен порядок подачи документов, их количество сведено до минимума. Уже после карантина эти безработные предоставят всю необходимую дополнительную информацию, чтобы вернуться в обычны режим обслуживания», – сказала Валентина Рыбалко.