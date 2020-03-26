Посещение больных и партнерские роды запрещены: Как работают медучреждения в карантин на Донетчине (Видео)

В Донецкой области в связи с карантином ограничили посещение больных в медицинских учреждениях. Родные пациентов могут передавать гостинцы или лекарства только через медперсонал. Такие меры действуют и в роддомах.

Жительница села Успеновка Анна приехала в больницу в Покровск. По ее словам, из-за карантина маршрутки не ездят, пришлось нанимать машину. «Наняла соседа, отдала 400 гривен, маршрутки не ходят. У меня печень, приступы сильные, хронический холецистит обострился», – сказала она.

Некоторые пациенты в отчаянии. Ведь не понимают, как во время карантина работают медицинские учреждения. «Вы знаете, я – гипертоник. "Скорая", бывало, ко мне приезжала чуть ли не каждую неделю. И я сейчас не знаю, как к этому всему относиться, идти в больницу или не идти. Не знаю», – поделилась покровчанка Ирина.

По словам врачей, в медпомощи никому не отказывают. И добавляют, что если стало плохо, вызывайте «скорую». Или же проконсультируйтесь с семейным врачом. Желательно по телефону.

Потому что в стационарных отделениях в период карантина действуют строгие ограничения. Госпитализируют только тяжелобольных. И родных в палаты не пускают. «Посещение больных строго запрещено. Передачи медикаментов или продуктов питания осуществляются через младший медперсонал у входа в больницу», – сообщила директор больницы интенсивного лечения Покровска Валентина Пилипец.

Посетители смогут зайти только в холл стационара, обязательно в масках и бахилах. И в установленное время. Тоже самое и в перинатальных центрах. Роженицам рожать с родственниками отныне нельзя. «Партнерские роды не проводятся в связи с тем, что это тоже карантинные мероприятия», – объяснила Валентина Пилипец.

Кроме того, из-за вспышки коронавируса в стране, медикам пришлось перенести плановые операции до конца карантина. Сейчас оперируют только неотложных больных.

Как сообщалось ранее, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней – до 24 апреля 2020 года. О том, что на этот период разрешено, а то запрещено, читайте здесь.

Источник: ТК «Донбасс»