Штраф в 34 тыс. грн: На Донетчине зафиксировали 160 нарушений карантинных правил

В Донецкой области было зафиксировано 160 нарушений карантинных ограничений, введенных в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. По 145 случаям из них, административные протоколы направлены в суд. Согласно первым решениям, нарушителей обязали выплатить штрафы. Об этом сегодня, 26 марта, заявил директор Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Николай Семенишин во время коллегии в Донецкой областной государственной администрации.

По его словам, в Донецкой области ежедневно к охране общественного порядка привлекаются 960 правоохранителей. Кроме того, в резерве 800 сотрудников полиции и 50 работников Национальной гвардии Украины (НГУ).

«Задокументировано 160 фактов нарушения карантинных правил, из них по 145 случаям административные материалы направлены в суд. Есть первые судебные решения», – отметил Семенишин.

В частности, в Курахово в нарушение ограничений работало кафе. Согласно решению суда, наложен штраф в 34 тыс. грн. Также, одно из заведений Славянска обязали выплатить штраф в 17 тыс. грн за работу в период карантина.

Кроме того, начальник ГУ НП в Донецкой области отметил, что есть случай привлечения к ответственности за скопление большого количества людей.

«В Бахмуте возле суда было скопление людей, мы провели разъяснение относительно требований карантинных правил. Однако, предупреждение было проигнорировано и сегодня, 26 марта, мы составляем административный протокол по этому случаю», – сказал он.

Подобная ситуация возникла в Краматорске. «Но была проведена разъяснительная работа и люди к административной ответственности не привлекались», – добавил Семенишин.