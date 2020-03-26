Похищали людей: На Луганщине будут судить четырех участников НВФ

В Луганской области к суду привлекут четырех участников незаконного вооруженного формирования (НВФ) за похищение людей, а также принуждение к работам по строительству фортификационных сооружений. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура Луганской области утвердила и направила в суд обвинительное факт в отношении четырех лиц по факту незаконного лишения свободы и похищения людей в составе организованной преступной группы, участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, ведение агрессивной войны , нарушение законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч . 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, участники «казацкой национальной гвардии всевеликого войска донского им. М. И. Платова» так называемой «администрации» на неподконтрольной территории Луганской области в мае – июле 2014 года похитили шестерых жителей в то время оккупированного Лисичанска с угрозами применения огнестрельного оружия и физическим насилием.

«Указанные лица в нарушение ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года насильно удерживали похищенных жителей под вооруженной охраной, заставляли их против воли копать окопы и траншеи, строить блиндажи, строить защитные баррикады, решая таким образом, стратегические и тактические задачи оккупационного войска. Указанные укрепления возводились в направлении города Северодонецка вплотную к Пролетарского мосту через реку Северский Донец», – сказано в сообщении.

Отмечается, что деятельность преступной группировки была пресечена в конце июля 2014 года после освобождения Лисичанска от вооруженных формирований подразделениями Вооруженных сил Украины.

Участникам ОПГ грозит до 15 лет лишения свободы.