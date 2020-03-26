Медвежонок Михаил Потапович родился в зоопарке Мариуполя

В зоопарке «Парк дикой природы» в Мариуполе очередное пополнение – в семье бурых медведей Потапа и Насти родился малыш. Почти два месяца медвежонок прожил с родителями, теперь им занимаются люди. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает «Сегодня.ua».

Когда медвежонку исполнилось полтора месяца, его забрали от родителей. Теперь им занимаются работники зоопарка. Но уже летом его поселят в отдельный вольер. «Сейчас он живет у нас в теплой комнате. У него свой манежик. Кормим его днем четыре раза, и вечером три раза. Варим кашицу манную. Борщик, супчик, пюрешку. Все ест. И даем еще отварные яйца по чуть-чуть», – рассказала работник Галина Заморахина.

Потап и Настя – опытные родители. Выросли в этом зоопарке. И уже четвертый год подряд у них появляется потомство. «Уже появились и Герда, и Балуша, и Мишель. Вот Михаил Потапович. Настя очень хорошая мама, но очень такая характерная. Ну, а Потап – он такой увалень. Добродушный, ласковый. Очень любит, когда ему спинку гладят. Массаж делаем. Конфетки любит. Мороженое с руки кушать», – говорит работница зоопарка Наталья Луценко.

Медвежонок в основном ест и спит. Но когда гуляет, бегает почти по всей территории зоопарка, посторонних людей здесь нет. Из-за карантина посетителей сюда не пускают. «Тепло пошло, сейчас люди должны ходить. Надо накапливать какие-то деньги, чтоб зиму прожить. А здесь видите, как раз карантин. Когда он еще кончится. Ну, будем напрягать все силы, чтоб мы не замерзли, и было нам что кушать», – сказал директор зоопарка Савелий Вашура.

В зоопарке уверяют, что временные ограничения на животных никак не влияют. Кормят их достаточно, убирают вовремя. И ожидают новые пополнения.

Напомним, «Парк дикой природы» расположен в Мариуполе в пойме реки Кальчик. Он включает в себя самый крупный в регионе зоопарк, комфортную пикниковую зону, обустроенную детскую площадку. Здесь детеныши появились у верблюдов и бурых медведей, львята и уссурийские тигрята, а также два детеныша леопардов. Также обитателями парка стали белые бенгальские тигрята-альбиносы.