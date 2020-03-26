В «ЛНР»: В Луганске автомобиль насмерть сбил пожилую женщину

В неподконтрольном украинской власти Луганске водитель на авто «Жигули» сбил насмерть пешехода.

ДТП произошло вчера, 25 марта, сообщает «МСЧ ДНР». «25 марта 2020 года, примерно в 20:00, на улице Сосюры г. Луганска гражданин 1991 г. р., управляя автомобилем ВАЗ-21063 совершил наезд на пешехода, гражданку 1947 г. р.», – говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте.

Автомобиль помещен на стоянку временного содержания транспортных средств. Проводится проверка.