На Донетчине число безработных превысило 117 тыс. человек

На Донетчине число безработных в 2019 году, согласно методологии Международной организации труда (МОТ), составило 117,5 тыс. человек*. Среднемесячное количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости области, за этот период составило 10,5 тыс. человек. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, в 2019 году количество занятых трудовой деятельностью в возрасте 15 лет и старше составило в области 751,5 тыс. человек, из них в возрасте 15–70 лет – 747,2 тыс. человек, среди населения трудоспособного возраста – 719,7 тыс. человек.

При этом, число безработных в возрасте 15 лет и старше, а также в возрасте 15–70 лет составляло по 117,5 тыс. человек, в том числе в трудоспособном возрасте – 117,4 тыс. человек, то есть они не имели работы, но активно ее искали, как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости.

Также, уровень занятости населения в возрасте 15–70 лет в 2019 году составил 50,9% против 50% в предыдущем году. Уровень занятости населения трудоспособного возраста также несколько повысился и составил 61,1% (в 2018 году было 59,5%).

«Уровень безработицы (по методологии МОТ) среди рабочей силы в возрасте 15 – 70 лет в 2019 году составил 13,6%, в трудоспособном возрасте – 14% (в 2018 году было соответственно 14% и 14,4%)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что уровень безработицы в Донецкой области выше, чем в среднем по Украине, где он составил в 2019 году 8,2% рабочей силы в возрасте 15–70 лет и 8,6% рабочей силы трудоспособного возраста.

Кроме того, в ведомстве отметили, что среднемесячное количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости области, в 2019 году составило 10,5 тыс. человек, или 8,9% от количества безработных трудоспособного возраста.

Таким образом, регистрировалась лишь 11-я часть всех безработных, остальные искали работу самостоятельно.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.