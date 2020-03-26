Прифронтовая Авдеевка снова осталась без воды (Видео)

Прифронтовая Авдеевка (Донецкая обл.) и несколько близлежащих поселков остались без водоснабжения. Все из-за остановки Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Работники предприятия отказались выходить на работу.

Местный житель Владимир носит домой воду из старой части города. По его словам, накануне вечером горожан предупредили об остановке фильтровальной станции и будущих перебоях с поставками. «Ну, там у меня в старой части есть. Так потихоньку течет. А здесь нет. Ночью была вода, а утром перекрыли», – говорит он.

Алексей с женой и маленьким сыном живет в девятиэтажке. Водой запасся заранее. Сегодня краны уже пустые. «Что было пустое, то заготовили. Ну, а так будем жить пока, держаться. Ну, а что? Раньше когда стреляли, еще больше не было. А тут хотя бы на 10 дней. Посмотрим, может, хотя бы из резервуаров будут давать, запасы, которые пооставались», – сказал он.

Как сообщили в городской администрации, воды в городе нет, поскольку работники ДФС не могут попасть на работу. Объект в буквальном смысле находится между двух огней. С одной стороны – конечные окопы незаконных вооруженных формирований (НВФ). С другой – украинские. Ранее работники станции добирались до работы в сопровождении украинских армейцев. Но пока бойцов туда не допускают. Поэтому и гарантировать безопасность специалистам никто не может.

В Авдеевке надеются, что вопрос как можно быстрее решат в Минске (на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины). А пока обходятся тем, что есть. «В настоящее время у нас есть резервуар, в нем около 4 тысяч кубов воды. Эта вода у нас для многоэтажной застройки. Возможно ее использовать. По старой части города у нас есть колодцы, есть несколько скважин», – сообщил исполняющий обязанности руководителя Военно-гражданской администрации города Авдеевки Роман Шахов.

Пока коммунальщики прокачивают воду, застоявшуюся в скважинах и цистернах. При необходимости власти готовы развозить техническую воду по микрорайонам города.

В то же время в компании «Вода Донбасса» сообщили, что из-за остановки фильтровальной станции неподконтрольный Донецк также недополучает треть необходимой воды. Ограничения почувствует на себе половина города.

Специалисты готовы возобновить работу станции, когда будут гарантии безопасности от обеих сторон вооруженного конфликта.

Источник: ТК «Донбасс»