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На карантине в связи с подозрением на коронавирус около 150 украинских военнослужащих

26.03.20 21:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

145 украинских военнослужащих находятся на карантине по подозрению на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня, 26 марта, заявил главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины Сергей Моргун.

При этом он сообщил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не зафиксировано ни одного случая заражения коронавируса. «На изоляции находятся 145 военнослужащих. Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток составляет 48 человек», – сказал Моргун.

Напомним, что на передовой на Донбассе у украинских военных начался забор материалов для ПЦР-тестирования (исследование методом полимеразной цепной реакции, – ред.) на коронавирус.

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