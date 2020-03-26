Убийство ребенка экс-заммэра Донецка: Пяти лицам сообщено о подозрении

По делу нападения на семью экс-заммэра Донецка, а ныне – депутата Киевского городского совета Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года сообщено о подозрении пяти лицам. Об этом сегодня, 26 марта, сообщила пресс-служба Офисе генпрокурора.

«Под процессуальным руководством управления защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении еще двум лицам, которые могут быть причастны к нападению на семью депутата Киевского облсовета и убийству его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года. Также пока удовлетворено ходатайство об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные-розыскные действия.

В сообщении также уточняется, что по инициативе заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, который отвечает за ювенальное направление, в январе Офисом Генерального прокурора было принято решение об изменении подследственности и группы прокуроров в данном уголовном производстве.

Сейчас пяти лицам сообщено о подозрении.

Напомним, 1 декабря в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья экс-заммэра Донецка и бизнесмена, а ныне – депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб его 3-летний ребенок. 2 декабря в полиции столицы сообщили, что подозреваемые задержаны. Правоохранители вышли на заказчика покушения. Также озвучены предварительные версии следствия, а задержанным уже вручили подозрения. В полиции также показали найденное орудие преступления. Погибший ребенок оказался крестником певицы Ирины Билык.