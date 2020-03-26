Вступительная кампания: Сроки могут сместить из-за ВНО

Сроки вступительной кампании могут быть смещены из-за сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сегодня, 26 марта, сообщила и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает « РБК – Украина ».

По ее словам, изменения в правила приема с корректировкой даты старта вступительной кампании будут подготовлены Министерством образования.

«Мы готовы начать ВНО в июне, мы готовы начать ВНО в июле и мы готовы начать даже в середине августа. Если мы готовы начать его в середине августа, то процедура ВНО и результаты будут в сентябре. При таких условиях вступительная кампания в учреждения высшего образования завершится к середине октября. Если мы сможем вернуться в школу в июне, то вступительная кампания будет продолжена, и она точно не будет проведена в июле месяце. Соответствующие изменения в правила приема с корректировкой даты старта вступительной кампании будут подготовлены Министерством образования», – заявила Мандзий.

При этом она отметила, что сроки вступительной кампании будут смещены.

«Но много процессов вступительной кампании мы будем стараться провести дистанционно, с уходом от большого скопления людей в аудиториях. Сейчас мы над этим работаем», – добавила Мандзий.

Ранее сообщалось, что Внешнее независимое оценивание в Украине 2020 году будет проведено, однако его сроки могут сместить.