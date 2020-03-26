В Украине число заболевших COVID-19 стремительно растет: Подтвердили 196 случаев

В Украине сегодня, 26 марта, по состоянию на 22:00 зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтвердили 40 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины на странице в Facebook.

«По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19», –сказано в сообщении.

Отмечается, что среди подтвержденных случаев – 5 человек умерли и 1 пациент выздоровел.

В МОЗ добавили, что за последние сутки было выявлено 40 новых случаев.

Напомним, 145 украинских военнослужащих находятся на карантине по подозрению на коронавирусную инфекцию.