Пандемия коронавируса: Что будет в Украине с курсом доллара

В Украине в этом году экономика замедлится, хотя скачка курса выше 30 грн за 1 долл. не будет. Такое мнение высказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, передает «Слово і Діло».

Он назвал необоснованными сценарии, предполагающие, что курс доллара превысит 30 грн. Эксперт уточнил, что фундаментальные факторы, которые определяют курс – это спрос и предложение на валюту, что, в свою очередь, определяется нашей внешнеэкономической деятельностью по товарам и услугам.

«Статьи импорта существенно падают – газ, бензин, нефть, энергоносители. Статьи экспорта показывают падение по металлопродукции, которая является одной из наиболее весомых для Украины. Однако для Украины есть и плюс – такого падения относительно агропродукции не будет. Несмотря на кризис, люди все равно будут покупать продукты», – пояснил Несходовский.

При этом он не исключил, что кризис может привести к выходу с рынка некоторых игроков аграрного сектор, вследствие чего уменьшится производство и повысятся цены.

Он также спрогнозировал уменьшение поступлений от заробитчан, но в то же время, по словам Несходовского, в страну вернулось много наших граждан, которые привезли с собой валюту.

«Также нерезиденты прекратили покупать облигации внутреннего займа, но следует учесть, что они, по предварительным прогнозам, совсем уходить не намерены. Таким образом, они могут создавать спрос на валюту», – добавил Несходовский.

Экономист подчеркнул, что с учетом выше названных факторов курс в Украине может быть в диапазоне 27/28 гривен за 1 долл. «Единственный риск вызывает только период осени, в связи с выплатами по долгам. Если сотрудничество с МВФ не будет продлено, то национальная валюта обесценится. Впрочем, такие прогнозы возможны пока на осень, но не на ближайшее время», – констатировал Несходовский.

Экономист при этом обозначил, что Украине в ближайшее время стоит готовиться к временному росту инфляции, поскольку эпидемия коронавируса вносит в экономику свои коррективы. Однако, уточнил он, в дальнейшем рост безработицы и уменьшение покупательной способности населения будет способствовать установлению более низких цен.

Илья Несходовский также указал на возможное сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. «Если карантин продлят на длительное время и при этом власть не предпримет какие-то стимулирующие меры для роста экономики, падение может быть даже на уровне 10%. Точные прогнозы давать на данном этапе сложно. На ситуацию влияют внешние и внутренние факторы. Относительно внутренних можно сказать, что на сегодняшний день действия власти неадекватны, в результате чего есть опасения, что экономика может сильно просесть», – считает Илья Несходовский.