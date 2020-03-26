У жительницы Бахмута подтвержден второй случай коронавируса в Донецкой области

В Донецкой области лабораторно подтвержден второй случай коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации в Facebook.

«Второй лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Донецкой области. На этот раз – у 55-летней жительницы Бахмута.

Первый подтвержденный случай, напомню, был обнаружен в Мариуполе 18 марта. По данным Минздрава, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине зафиксировано 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел», – говорится в сообщении.

При этом в группе инфекционной больницы Мирнограда (Донецкая обл.) в Facebook уточняется, что женщина находится в этой больнице. «Состояние женщины в настоящее время – средней тяжести с положительной динамикой», – отмечается в сообщении.

Также уточняется, что «КНП "Инфекционная больница г. Мирноград" определена больницей 1-й линии реагирования в борьбе с COVID – 19. Сейчас находятся в боксовом отделении 4 больных с подозрением на COVID – 19. С момента начала роста заболевания с подозрением на коронавируса в КНП "ИБ г. Мирноград" находилось 11 больных».

По состоянию на вечер сегодня, был подтвержден один случай коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 26 марта, по состоянию на 22:00 зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтвердили 40 новых случаев.