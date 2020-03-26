Грозит до 8 лет тюрьмы: На Донетчине задержан мужчина, ударивший юношу ножом в грудь

В Дружковке (Донецкая обл.) полиция задержала 30-летнего мужчину, который во время конфликта ударил ножом в грудь 19-летнего парня. Юношу госпитализировали. Об этом сегодня 26 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«За прошедшие сутки в дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации 19-летнего парня с проникающим ножевым ранением грудной клетки», – сказано в сообщении.

Как выяснили полицейские, ранение пострадавший получил во время конфликта, участниками которого стали он и его товарищи в возрасте 15-19 лет, а также 30-летний мужчина.

Правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Фигуранта ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет», – отметили в полиции.