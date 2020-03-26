Заколола обидчика кухонным ножом: Жительницу Донетчины взяли под стражу

В Донецкой области жительницу Новолуганского, подозреваемую в умышленном убийстве своего сожителя, взяли под стражу. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«По ходатайству Артемовского местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток женщине, которая обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, то есть в умышленном убийстве», – сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, 22 марта этого года между женщиной и ее сожителем, которые проводили свой досуг за распитием спиртных напитков, возникла ссора. Не выдержав мужских обид, сопровождавшихся нецензурной бранью, женщина схватила кухонный нож и ударила им обидчика в грудь.

«От полученной колото-резаной раны с повреждением легкого потерпевший скончался на месте», – говорится в сообщении.

В настоящее время, злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. Досудебное расследование продолжается.