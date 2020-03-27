В Мариуполе горсовет закупил продуктовые наборы для пенсионеров: Кому и когда раздадут (Видео)

В Мариуполе городской совет закупил продуктовые наборы для пенсионеров, чтобы в период карантина пожилые люди меньше выходили из дома. Сегодня, 26 марта, первые машины разгрузили на складе.

Так, первая поставка продуктов поступила сегодня на мариупольский склад. В частности, привезли муку, сахар, масло, крупы и чай. Всего, более 60 тыс. наборов для пенсионеров. Мариупольские поставщики везут питание с заводов производителей. По словам работника склада Александра Царева, разгрузить продукты должны до конца недели.

«Поставка обычно к обеду, если еще что-то будут привозить, будем разгружать дальше. Пока в эти помещения. Затем, когда людям все распространим, и помещения освободятся, – еще завезем», – рассказал Александр.

Продукты для пенсионеров закупили по поручению городского головы Мариуполя. На это выделили 17 млн грн. Социальные наборы обещают расфасовать до следующей недели, а с понедельника, 30 марта, раздавать их пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

«Начнем на следующей неделе. Доставлять будем техникой коммунальных предприятий. Разносить по адресам будут сотрудники департамента социальной защиты и городского совета», – пояснил директор Департамента социальной защиты населения Андрей Ремпель.

Стоимость одного набора – 270 грн. Каждый пенсионер в возрасте 75+ получит по два пакета.

Источник: ТК «Сигма»