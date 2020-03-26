VIP-палат не будет: Зеленский пообещал украинцам равные условия лечения коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будут отменены VIP-палаты во время лечения коронавирусной инфекции. Об этом он сказал сегодня, 26 марта, в обращении относительно продолжения борьбы с коронавирусом в Украине.

«Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не "совок" и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК". Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете, как это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле», – сказал Зеленский.

Он уточнил, что равные условия касаются абсолютно всех. Исключений не будет и для первых лиц государства: президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады.

«А еще я настоятельно рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских для размещения каких-то "шишек"». Иначе будут санкции», – пригрозил глава государства.

Напомним, что в Украине сегодня, 26 марта, по состоянию на 22:00 зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19.