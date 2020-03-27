Коронавирус: Как будет работать приложение для слежения за инфицированными

Министерство цифровой трансформации планирует запустить мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции зараженных коронавирусом уже на следующей неделе. Об этом сообщил глава министрества Михаил Федоров в Telegram-канале.

Он уточнил, что во время разработки приложения учли опыт многих стран, которые пользовались похожей технологией, в частности, Израиля, Польши, Южной Кореи и других. «Сразу успокою – никакого "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить», – написал Федоров.

Кроме того, с помощью приложения больные смогут заказывать продукты и лекарства онлайн, а также сообщать о состоянии здоровья. Раработчики обещают, что позже в программе «Дія» добавят возможность мониторинга возможного контакта с инфицированным. «Идея заключается в применении широкой сети QR-кодов в магазинах, такси и тому подобное. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять же, никакого гео-таргетинга (слежки)», – подчеркнул министр.

Напомним, что, по состоянию на 10:00 27 марта, в Украине зафиксированы 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая.