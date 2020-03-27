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Коронавирус: Как будет работать приложение для слежения за инфицированными

27.03.20 22:54
Работа полиции в Славянске
Работа полиции в Славянске / Фото: dnews.dn.ua

Министерство цифровой трансформации планирует запустить мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции зараженных коронавирусом уже на следующей неделе. Об этом сообщил глава министрества Михаил Федоров в Telegram-канале.

Он уточнил, что во время разработки приложения учли опыт многих стран, которые пользовались похожей технологией, в частности, Израиля, Польши, Южной Кореи и других. «Сразу успокою – никакого "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить», – написал Федоров.

Кроме того, с помощью приложения больные смогут заказывать продукты и лекарства онлайн, а также сообщать о состоянии здоровья. Раработчики обещают, что позже в программе «Дія» добавят возможность мониторинга возможного контакта с инфицированным. «Идея заключается в применении широкой сети QR-кодов в магазинах, такси и тому подобное. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять же, никакого гео-таргетинга (слежки)», – подчеркнул министр.

Напомним, что, по состоянию на 10:00 27 марта, в Украине зафиксированы 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая.

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