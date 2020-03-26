Заседание ТКГ: Никаких документов подписано не было

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса проходило в формате видеоконференции. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Ключевые вопросы, которые были подняты украинской стороной, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу», – говорится в сообщении.

Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.

Во время заседания никаких документов подписано не было.

Напомним, что в Украине прошла онлайн-акция «Ні Визнанню ОРДЛО*» с требованиями к президенту Украины Владимиру Зеленскому не проводить прямых переговоров с «Л-ДНР» и не создавать с ними никаких совместных органов в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Напомним, в Минске 11 марта на заседании ТКГ договорились о создании Консультативного совета (КС) с участием представителей Украины и «Л-ДНР». Позже глава Офиса президента Андрей Ермак уточнял, что в Совет войдут не «властные» представители «Л-ДНР», а граждане Украины, проживающие на неподконтрольной территории и не связанные напрямую с вооруженным конфликтом. (При этом в тексте документа четко говорится, что ОРДЛО сами определяют своих представителей). Он настаивает, что КС не легитимизирует «республики» и не изменяет формат «Минска», в вооруженном конфликте сохраняются две противоборствующие стороны – Украина и Россия. А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в КС войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

Согласно обнародованному протоколу о намерении создать КС, основной задачей новообразования является диалог, консультации и выработка предложений касательно политической части «Минска».

Окончательно подписать решение о создании КС планировали 25 марта в ходе заседания ТКГ в Минске. Но Алексей Резников сообщил, что такое решение сегодня приниматься не будет.