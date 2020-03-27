В «ДНР» жителя Шахтерска посадили в тюрьму на 12 лет за «шпионаж». Об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

«Следователями было установлено, что гражданин, являющийся жителем г. Шахтерска, действуя умышленно, из личной заинтересованности, с целью беспрепятственного пересечения линии разграничения между Украиной и ДНР, через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка", для осуществления частных пассажирских перевозок, доставки посылок с территории Украины, в августе 2016 года был завербован сотрудником СБУ», – утверждают в «ДНР».

«По заданию последнего осуществлял шпионскую деятельность на территории ДНР в период с августа 2016 года по ноябрь 2016 года, выполнял задачи, направленные на причинение ущерба общественной безопасности ДНР», – добавляют в «республике».

Как сообщают в «генпрокуратуре», «апелляционной палатой верховного суда ДНР в феврале 2020 года вынесен обоснованный приговор, согласно которому обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 321 УК ДНР (шпионаж) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».