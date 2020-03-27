Детсады будут работать: В «ЛНР» учреждения образования перейдут на дистанционное обучение

В «ЛНР» учреждения образования с 30 марта перейдут на дистанционное обучение. Об этом 26 марта заявил «министр образования и науки ЛНР» Сергей Цемкало, передают местные интернет-ресурсы.

Как уверяет Цемкало, издан соответствующий «приказ». «С 30 марта по 12 апреля по окончании каникул в общеобразовательных учреждениях республики будет организовано дистанционное обучение на всех уровнях образования», – сообщил «министр».

«Под действие данного приказа подпадают общеобразовательные учебные заведения, учреждения среднего профессионального образования, а также высшего профессионального образования», – уточнил он, добавив, что дошкольные учреждения продолжат работу в обычном режиме.

Как утверждает Цемкало, «дистанционное обучение предусматривает получение заданий и их оценивание, а все требования образовательных программ должны быть выполнены».

Напомним, в «ДНР» дистанционное обучение ввели с 19 марта.