Неподконтрольный Донбасс: В соцсетях рассказали, что происходит на границе с РФ (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донбасса через украинско-российскую границу снова не пропускают всех тех, кто не имеет российских паспортов. Также перестали пропускать на «границе» между «ЛНР» и «ДНР». Ситуацию широко обсуждают очевидцы в соцсетях.

Информация противоречивая. Так, одни люди пишут, что 26 марта пропуск осуществлялся, другие – что нет:

Виталик: «Стою сейчас (26 марта – ред.) на Новоазовской таможне перед ДНР, я на грузовой машине, движемся медленно, но уверенно, легковые проезжают без вопросов»;

Евгений: «Развернули сегодня Питерский автобус, не пропустили в РФ»;

Оксана: «Не понимаю... Кто пишет, что впускают, а кто нет. Почему официально не сообщают об этом»;

Анастасия: «Дозвонилась на Успенку ДНР, сказали – в Россию только с паспортом и пропиской РФ пропускают. Все вопросы к МВД, распоряжение внутреннее, где прочитать о нем – неизвестно»;

Федор: «Неужели кому-то не ясно, что открывали границу с РФ временно, чтобы люди, застрявшие на курортах, смогли вернуться через РФ домой, а не для шастанья всех туда-назад»;

Нина: «Вчера родители ездили в Гуково, РФ, без проблем туда и обратно. На въезде в РФ они написали куда и зачем, а обратно на ЛНР померяли им температуру. Все!»;

Елена: «Сегодня уже 26 число – ехать нельзя».

«Уже час стоим на границе. Не знаем, чего ждем. Граждане РФ могут выехать», – пишет Анастасия 27 марта. Также она публикует фото КПП в Успенке:

В Изварино также собралась очередь. Фото опубликовала Карина:

И 26 марта, и сегодня, 27 марта те, кого пропустили из РФ в «ДНР», рассказывают о больших очередях и о том, что все прибывшие должны быть на карантине – на самоизоляции – 2 недели, о чем подписывают бумагу.

Местные жители отмечают, что информация меняется каждый час.

Напомним, в соцсетях сообщили, что в «ДНР» закрыли «границу» с «ЛНР».

Также сообщалось, что в «ДНР» каждый взъезжающий из РФ теперь должен заполнять «лист собеседования».