Не потому что я паникую: Жительница Луганска показала продукты для семьи на две недели (Фото)

Жительница неподконтрольного украинским властям Луганска Светлана показала, какие продукты купила для семьи на 2 недели.
«Я за призыв: "Останься дома!"», – отметила луганчанка.
Женщина посетила рынок и супермаркет, и приобрела продукты, чтобы в условиях угрозы распространения коронавируса не выходить из дома лишний раз.
«Обычно по субботам я делаю закупки. Но эта закупка отличается от моих обычных тем, что это – на 2 недели. Сделала из-за событий в мире. Не потому что я паникую или наша семья, а из-за того, что некоторых продуктов на данный момент нет в магазинах, быстро их разбирают. Вторая причина – это то, что не хочется лишний раз ходить по рынку среди множества людей», – рассказала Светлана, и добавила, что у нее в доме – маленький ребенок.
Женщина сообщила, что некоторых продуктов на рынке и в супермаркете не оказалось, поэтому их еще придется докупать. В частности, это крупы и куриное филе.
На 2 недели Светлана купила:
- батон;
- 5 пачек чая;
- яблоки;
- 2 лимона;
- пекинскую капусту;
- 16 маленьких пачек сока;
- 2 упаковки шоколада «Киндер» по 8 порций в каждой;
- 3 пакета печенья – сладкого и соленого;
- сухарики горчичные;
- крендельки;
- злаковые конфеты;
- 2 шоколадных яйца с игрушкой внутри;
- 2 пачки макарон.
Также она приобрела 1 кг домашнего творога за 150 руб. (65 грн по местному курсу на 27.03.2020), пакет ряженки, сыр твердый голландский, 5 плавленых сырков, 6 пачек сливочного масла по 250 г, пакет сметаны.
«Мои огорчения на сегодня: не было круп. В супермаркете оставались дорогие сорта макарон, гречки и риса. Более бюджетные варианты разобрали. Круп не было никаких. Хотела взять манки, овсянки. Зато появился сахар – на прошлой неделе не было», – рассказала луганчанка.
Светлана на 2 недели взяла также 2 кг куриного фарша. Филе, по ее словам, разобрали. Кроме того, она купила 2 десятка яиц и 7 рулонов туалетной бумаги, 4 пальчиковые батарейки. Жительница Луганска отметила, что подорожали яблоки и сахар. Все покупки обошлись в 3400 руб. (1478 грн).