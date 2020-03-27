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В ОБСЕ рассказали о ситуации с Донецкой фильтровальной станцией

27.03.20 09:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ рассказали о ситуации с Донецкой фильтровальной станцией (ДФС). Информация отражена в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 26 марта.

«25 марта Миссия продолжала содействовать обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка). Находясь около ДФС, члены патруля СММ слышали 24 взрыва неопределенного происхождения, по оценке, в радиусе 5 км от станции», – говорится в отчете.

«После полудня представитель КП "Компания "Вода Донбасса" сообщил СММ, что ДФС приостановила свою работу в 12:30 из-за угрозы безопасности ее работников. В тот же день члены вооруженных формирований объявили о том, что они больше не будут находиться на дороге, ведущей к ДФС», – отметили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что 25 марта Донецкая фильтровальная станция останавливается в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки сотрудников.

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