В ОБСЕ рассказали о ситуации с Донецкой фильтровальной станцией

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ рассказали о ситуации с Донецкой фильтровальной станцией (ДФС). Информация отражена в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 26 марта.

«25 марта Миссия продолжала содействовать обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка). Находясь около ДФС, члены патруля СММ слышали 24 взрыва неопределенного происхождения, по оценке, в радиусе 5 км от станции», – говорится в отчете.

«После полудня представитель КП "Компания "Вода Донбасса" сообщил СММ, что ДФС приостановила свою работу в 12:30 из-за угрозы безопасности ее работников. В тот же день члены вооруженных формирований объявили о том, что они больше не будут находиться на дороге, ведущей к ДФС», – отметили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что 25 марта Донецкая фильтровальная станция останавливается в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки сотрудников.