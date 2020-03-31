Люди стали стесняться кашлять: Житель Горловки рассказал о ситуации в городе (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) рассказал о ситуации в городе в связи с распространением коронавируса по всему миру, а также показал, как сегодня выглядит ж/м Строителей.

Мужчина на легковом авто проехал по ул. Комсомольской. «У нас спокойно, в масках никто не ходит по улицам… Неделю назад у нас тоже была движуха в магазинах, люди начали почему-то покупать продукты усиленно. Стало с прилавков исчезать мясо. Сейчас опять полные магазины, все привезли. Никто ничего не гребет», – рассказал он.

С Комсомольской горловчанин свернул на пр. Ленина, миновал горбольницу №2. «Конечно, чувствуется. Меньше мамаш с детьми стало в магазинах. Осадок есть от этого коронавируса. Заметил, что люди на улицах перестали кашлять, стали стесняться… По заверению наших властей, в Горловке нет ни одного заболевшего», – отметил мужчина.

Житель Горловки также сообщил, что был в Донецке, где в различные заведения уже не пускают без масок.

Мужчина проехал супермаркет «Амстор». Он сообщил, что такой же «Амстор» в районе 5-го квартала уже разбирают. «Охраны нет, богатства там большие, растаскивают в разные стороны. Снимают окна, стеклопакеты, разбирают стеллажи. Возят на каких-то тележках это все, вывозят автомобилями. Никому нет дела, очень печально. Такой был хороший магазин, мы его так любили», – рассказал он.

На пути к жилмассиву Строителей – микрорайон Солнечный.

Житель Горловки также сообщил, что работают все заведения, по городу ездят такси и «паники никакой нет, но автомобилей на дорогах заметно уменьшилось».

После моста начинается ж/м Строителей: Благовещенский храм и детская площадка возле него, многочисленные 9-этажки, гипермаркет «Галактика» (работает на захваченных мощностях «Эпицентра»).