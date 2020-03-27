В Мариуполе ввели новые меры по карантину

Въезжающим в Мариуполь теперь измеряют температуру и дают заполнить анкету с данными для контроля самоизоляции. Об этом на брифинге по противодействию коронавирусу сообщил заместитель Мариупольского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Аркадий Мешков, передают «Донецкие новости».

«На сегодняшний день на блокпостах города Мариуполя введен температурный режим. Проводится проверка температуры пассажиров и постоянное анкетирование всех въезжающих в наш город. Прошу горожан с пониманием отнестись к этим ограничениям, потому что делается это исключительно для того, чтобы обеспечить своевременную качественную самоизоляцию тех лиц, которые попадают в наш город с симптомами инфекции, а также людей, которые прибывают из-за границы», – сказал заместитель мэра.

Кроме того, он напомнил, что с 26 марта в Мариуполе запрещена работа рынков.

«Нашими оперативными группами установлено, что практически все субъекты хозяйствования отнеслись ответственно, с пониманием, и прекратили работу рынков», – отметил Мешков.

В то же время директор департамента здравоохранения Мариупольского городского совета Светлана Макарова сообщила, что в городе сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация.

«Один пациент находится под наблюдением с подтверждением диагноза "коронавирусная инфекция", 6 пациентов – с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них 3 пациента – в стационарных условиях, в инфекционных отделениях», – уточнила она.

По словам Макаровой, состояние всех пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию стабильное, к тяжелым не относится. У пациента с подтвержденным диагнозом на коронавирус в течение 2-х суток держится нормальная температура. Ему проводят необходимое лабораторное исследование в динамике. Все контактные лица также находятся под контролем врачей.