НВФ продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ на Донбассе

В четверг, 26 марта, члены незаконных вооруженных формирований вновь не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в неподконтрольные украинскому правительству районы по официальным дорожным коридорам: трижды в Донецкой области и один раз в Луганской области. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 26 марта.

Так, около 09:35 на блокпосте вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской (Луганская обл.) член вооруженных формирований не позволил пешему патрулю СММ в составе 4 сотрудников, которые шли из подконтрольных правительству районов, пройти в неподконтрольные правительству районы, ссылаясь на «приказы от руководства».

Примерно в 10:10 на блокпосте около неподконтрольного украинским властям Верхнешироковского (до переименования – Октябрь, Донецкая обл.) три члена НВФ, двое из которые были явно вооружены, запретили патрулю Миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях, ехавших из подконтрольных правительству районов, проезд в неподконтрольные правительству районы, не объяснив причину запрета.

Около 10:14 на блокпосте возле неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) два вооруженных члена НВФ запретили патрулю Миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях, ехавших из подконтрольных правительству районов, проезд в неподконтрольные правительству районы, объяснив это «ограничениями в связи с карантином».

Приблизительно в 11:35 на блокпосте около неподконтрольной украинским властям Еленовки (Донецкая обл.) вооруженный член вооруженных формирований запретил патрулю Миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях, ехавших из подконтрольных правительству районов, проезд в неподконтрольные правительству районы, мотивируя это тем, что «пункт пропуска закрыт из-за COVID-19».

«Эти недопуски Миссии на блокпостах вооруженных формирований во время попыток пересечения в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области. Такие ограничения свободы передвижения Миссии через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – подчеркнули в СММ ОБСЕ.