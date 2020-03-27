Украина предложила России перемирие на Донбассе из-за угрозы эпидемии, – нардеп

Украина через ОБСЕ обратилась к России с предложением обеспечить перемирие на Донбассе из-за угрозы эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом рассказала народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, передает «Обозреватель».

По ее словам, безопасность на востоке Украины «остается на первом месте».

«Украинская сторона в лице Леонида Кучмы просила ОБСЕ обратиться к Российской Федерации с просьбой о прекращении огня – безусловном, полном и всеохватывающем прекращении огня на период пандемии», – отметила Верещук.

Нардеп напомнила, что генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом остановить все конфликты на планете на период пандемии.

«Были примеры, как в Ливии, когда на самом деле прекратили огонь. Были договоренности на период пандемии, этой всемирной угрозы жизни и здоровью планеты, остановить огонь, чтобы дать доступ медикам, дать доступ к медицинским услугам и обслуживанию безотносительно того, на какой стороне Украины находятся сегодня люди», – заявила она.

По словам Верещук, она «пока не видела реакции РФ» на предложение Украины.