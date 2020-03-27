Это уже за гранью добра и зла, – Яценюк о фейке с врачами

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк призвал политических оппонентов не переходить границу и прекратить распространять ложь против него и врачей, которые сегодня спасают жизни украинцев. Об этом политик заявил в своем видеобращении, размещенном в Facebook.

«Можно было распространять фейковые новости и ложь о том, что я отпраздновал "первый миллиард". О том, что у меня есть 24 виллы в Майами. О том, что у меня есть десятки паспортов. О том, что я убил 30 россиян на чеченской войне. О том, что я украл миллиарды на строительстве проекта "Стена". И еще десятки лживых циничных новостей, которые выдумывают разного рода политтехнологи», – отметил он.

«Но сегодняшняя "новость" – это уже за гранью добра и зла. Это не новость – а грязная ложь не просто по отношению ко мне, а по отношению к тысячам врачей и медсестер, которые сегодня спасают жизни украинцев», – подчеркнул Арсений Яценюк.

«Распространили новость, что якобы я в больнице (я не в больнице). Что якобы я оскорбил медсестру (я никогда бы себе не мог этого позволить). Что якобы какую-то палату готовят в том числе и для меня. Это еще одна ложь», – подчеркнул политик.

Арсений Яценюк обратился к тем, кто распространяет подобные фейки: «Вы можете использовать все свои политические технологии, как вы их использовали раньше, но любая ложь гораздо слабее правды».

«В этот момент сегодня, когда вся страна переживает – не переходите эту грань. Оно вас догонит», – добавил он.

Политик призвал украинцев не верить лжи.

«Оставайтесь уверены в себе и уверены только в правде. Верьте только фактам. Факты и правда всегда сильнее», – резюмировал Яценюк.