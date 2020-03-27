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Овощи, яйца, масло: В Луганске показали цены на оптовой базе (Фото)

27.03.20 11:59
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске работает оптовая продуктовая база. Цены на продукты показали местные жители в соцсетях.

«Луганск, оптовая база на Лутугинской. Ценники на некоторые товары. Ажиотажа нет. Все работает в нормальном режиме. Фото сделаны 26.03.2020», – подписал автор фото, опубликованные в местном паблике.

Как поясняют в комментариях местные жители, фото сделаны на базе в разных торговых точках. В одних можно приобрести товары и оптом, и в розницу, в других нужно сделать покупку не менее, чем на какую-то определенную сумму.

Цены на продукты следующие:

  • картофель – от 20 руб. (7 грн по местному курсу на 27.03.2020);
  • морковь – от 25 руб. (9 грн);
  • капуста белокочанная – от 12 руб. (4 грн);
  • лук – 30 руб. (11 грн);
  • яйца – 48 руб. (17 грн);
  • макароны длинные «Макфа» (400 г) – 42 руб. (15 грн);
  • масло подсолнечное – от 58 руб. (21 грн);
  • уксус – 12 руб. (4 грн).

Есть также вареная колбаса, сливочное масло, чай, кофе растворимый, молотый и в зернах, туалетная бумага и другие продукты и товары.

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