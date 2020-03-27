Сводка из зоны ООС за 26 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 5 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник выпустил 51 мину калибрами 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил вблизи Павлополя. Объединенные силы у Талаковки НВФ обстреляли из гранатометов различных систем, а украинских военных у Славного – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Также из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции украинских военных неподалеку Луганского из миномета калибром 82 мм.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 53 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы сел Сигнальное, Спартак и Ясное, поселка шахты "Трудовская"; на горловском – окрестности поселка Гольмовский. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также уверяют, что «поселок Зайцево на севере Горловки подвергся утром обстрелу, применялись минометы. Кроме того, утром отмечен огонь из стрелкового оружия по направлению "Вольво-центра" на севере Донецка, а также работа в этом районе украинского снайпера».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подверглись районы сел Лозовое и Березовское. Огонь велся из минометов калибром 82 мм и вооружения БМП».