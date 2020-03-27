На Донетчине грузовое авто угодило колесом в люк (Фото)

В Доброполье (Донецкая обл.) спасатели вытащили грузовой автомобиль с полуприцепом, который провалился в открытый канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 26 марта в 12:15 спасателям поступило сообщение о том, что на микрорайоне Солнечный в Доброполье возле одного из магазинов застрял грузовой автомобиль – колесо машины провалилось в люк. Самостоятельно продолжить движение водитель не смог, поэтому обратился за помощью к спасателям.

«Специалисты 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, которые выехали на место происшествия, с помощью буксировочного троса извлекли грузовой автомобиль с полуприцепом на безопасную часть проезжей части дороги. Далее водитель смог самостоятельно продолжить движение. От Главного управления привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники», – рассказали в ГСЧС.