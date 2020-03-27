В прошлом году в областной бюджет Луганщины поступило более 4 млрд грн

В прошлом году поступления в областной бюджет Луганщины составили более 4 млрд грн, общий фонд бюджета перевыполнен почти на 6%. Об этом рассказала директор департамента финансов Луганской облгосадминистрации Татьяна Аникеева во время коллегии, передает пресс-служба Луганской ОГА.

«Утвержденный на 2019 год объем доходов общего фонда областного бюджета выполнен на 105,9%. Основную часть собственных поступлений общего фонда составляет налог и сбор на доходы физических лиц – 83,9%. В отчетном периоде в областной бюджет поступило 485,4 млн грн этого налога, что составляет 106,1% к утвержденным показателям», – отметила Аникеева.

Она также сообщила, что на расходы областных бюджетных учреждений и финансирование мероприятий из общего и специального фондов бюджета с учетом межбюджетных трансфертов за 2019 год направлено 4,4 млрд грн.

«По сравнению с 2018 годом были увеличены объемы финансирования на государственное управление на 57,4%, образование – на 1,3%, здравоохранение – на 9,7%, социальную защиту и социальное обеспечение – на 22,6%, культуру и искусство – на 6,4%, на физическую культуру и спорт – на 9,1%, ЖКХ – на 218,5%», – уточнила данные по показателям расходов директор департамента.

Татьяна Аникеева также добавила, что кредиторская задолженность, подлежащая погашению за счет средств областного бюджета, по учреждениям, которые находятся на подконтрольной украинской власти территории, по состоянию на 1 января 2020 года отсутствует.