Полиция Донетчины передала в суд 145 протоколов о нарушении правил карантина

Полиция Донетчины передала в суд 145 админпротоколов по нарушению правил относительно карантина людей. Об этом на брифинге по противодействию коронавирусу рассказала инспектор отдела мониторинга Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области Валерия Осипец, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, с 16 марта территориальными подразделениями ГУ НП в Донецкой области зарегистрированы 609 сообщений, связанных с нарушением ограничений и карантинных мероприятий.

«Наибольшее количество сообщений касаются осуществления торговли – 262 сообщения, и нарушения правил относительно карантина людей – 83 сообщения. Обращаем внимание граждан: реагируйте, если вы считаете, что кто-то нарушает карантин, это поможет сохранить здоровье ваше и окружающих», – подчеркнула Валерия Осипец.

Она отметила, что в целом по области составлены 177 административных протоколов по ст. 44-3 «Нарушение правил карантина относительно людей». Из них 145 уже направлены в суд, и на сегодняшний день вынесены 2 судебных решения, по которым наложены штрафы в размере 17 тыс. грн и 34 тыс. грн.

«Приходят и такие сообщения, например: "Сосед кашляет. Обращался он или не обращался, пожалуйста, полиция, помогите". Мы реагируем, выезжаем и ведем профилактическую работу», – добавила Осипец.

Как рассказала инспектор, в полиции ожидают, что Министерство здравоохранения Украины до 1 апреля 2020 года разработает и утвердит порядок обязательной госпитализации и самоизоляции лиц, которые имеют подозрение или у них установлен диагноз по наличию коронавирусной инфекции.

«В соответствии с определенным алгоритмом действий, информацию о больных полицейским будут давать врачи. Также они будут передавать правоохранителям данные людей и контакты тех лиц, с которыми они общались. Если больные вернулись недавно из-за границы, полиция будет запрашивать у Государственной пограничной службы информацию об их местонахождении, а также об их попутчиках. А получив информацию от пограничников, будем связываться и лично посещать этих граждан с целью профилактическо-разъяснительной работы», – сказала Осипец.

Она также добавила, что профилактике уделяется особое внимание, прежде всего, среди граждан так называемой группы риска – тех, кто недавно вернулся из-за границы или контактировал с больными коронавирусом.