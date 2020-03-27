На Луганщине журналистов не пустили на сессию горсовета

В Лисичанске (Луганская обл.) журналистов одной из телекомпаний не пустили на сессию горсовета. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«26 марта в полицию Лисичанска обратились журналисты одной из телекомпаний с заявлением о нарушении их прав, как представителей СМИ. По их словам, представители Лисичанского городского совета препятствовали их журналистской деятельности, а именно не пропускали на заседание сессии Лисичанского городского совета», – сказано в сообщении.

В ведомстве также проинформировали, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 171 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». В ходе досудебного расследования будут проверены приведенные факты и предоставлена им юридическая оценка.