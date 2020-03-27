В Мариуполе на улице нашли гранату и патроны (Фото)

На одной из улиц Мариуполя мужчина нашел гранату с запалом и патроны. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

«Мариупольчанин нашел на улице гранату с запалом и почти 40 патронов. Осознавая опасность этой находки, мужчина передал боеприпасы полицейским. Таким образом, не только освободился от ответственности за их незаконное хранение, но и предупредил возможные негативные последствия опрометчивого обращения со взрывчатыми предметами», – рассказали в полиции.

В ведомстве также напомнили, что незаконное хранение оружия и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность, за исключением случаев, когда граждане добровольно сдают их в территориальные подразделения полиции.

«Те, у кого оружие изымут принудительно, привлекут к уголовной ответственности на основании ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. В таком случае владельцам запрещенных предметов грозит до 7 лет лишения свободы», – подчеркнули в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области